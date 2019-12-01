Два человека погибли в дорожных авариях под Тюменью

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Два ДТП с трагическими последствиями произошли на трассах Тюменской области 21 декабря, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Две "Нивы" столкнулись на 135-м км федеральной автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе. По предварительным данным, водитель "Нивы" обгоняя колонну дорожной техники, производившей расчистку трассы, выехал на встречную полосу, где автомобиль столкнулся со второй "Нивой".

От удара встречную "Ниву" отбросило на лопату автогрейдера, а затем в столб. Водитель этого автомобиля, мужчина 57-ми лет, скончался на месте аварии. 43-летняя пассажирка получила различные травмы.

На 113-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Заводоуковском районе столкнулись Mitsubishi Lancer и "Нива". По предварительным данным, водитель иномарки, двигавшейся в сторону Тюмени, завершал обгон, но автомобиль занесло и он выехал на встречную полосу.

Произошло столкновение с "Нивой". В ДТП погиб водитель "Нивы", 65-летний житель с. Новая Заимка. 21-летний водитель иномарки получил ушибы, медики оказали ему помощь на месте аварии.

В связи с метелью и снегопадом ГИБДД рекомендует автомобилистам быть внимательнее на трассах региона.