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Главным тренером ФК "Тюмень" стал Игорь Меньщиков

Спорт, 17:26 21 декабря 2019

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Команда "Тюмень", выступающая в группе "Урал-Приволжье" ОЛИМП-Первенства России по футболу, определилась с новым наставником.

Главным тренером стал Игорь Меньщиков, сообщает пресс-служба клуба.

Сибиряки под руководством Вячеслава Афонина провели восемь официальных матчей. Пять из них были выездными. Выиграть удалось дважды. Гостевая победа над новотроицкой "Ностой" (4:1) стала для "Тюмени" первой выездной с крупным счетом в первенстве страны за последние четыре года.

49-летний Игорь Меньщиков прежде возглавлял волгоградский "Ротор", который в этом сезоне привел к лидерству в ФНЛ. В этом сезоне он четырежды победил в голосовании болельщиков на сайте лиги на звание лучшего тренера месяца.

В сезоне 2012-2013 годов был помощником Евгения Дурнева. "Тюмень" тогда заняла второе место во втором дивизионе.

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# ФК "Тюмень" , футбол

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