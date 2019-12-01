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Восемь светофоров отключат в Тюмени 23 декабря

Общество, 08:42 23 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восемь светофоров отключат в Тюмени 23 декабря, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения, с 9 до 17 часов обесточат объекты на перекрестках Товарного шоссе с ул. Первомайской, ул. Железнодорожной и в районе школы № 50, а также на пересечении ул. Тимуровцев с ул. Павлова.

А с 9 часов 30 минут до 12 часов отключат объекты на перекрестках ул. 50 лет Октября с ул. Максима Горького, ул. Холодильной и в районе домов № 26 и № 38.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

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