Восемь светофоров отключат в Тюмени 23 декабря

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восемь светофоров отключат в Тюмени 23 декабря, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения, с 9 до 17 часов обесточат объекты на перекрестках Товарного шоссе с ул. Первомайской, ул. Железнодорожной и в районе школы № 50, а также на пересечении ул. Тимуровцев с ул. Павлова.

А с 9 часов 30 минут до 12 часов отключат объекты на перекрестках ул. 50 лет Октября с ул. Максима Горького, ул. Холодильной и в районе домов № 26 и № 38.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.