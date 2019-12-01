Сорок новых служебных автомобилей получили ямальские полицейские

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Ключи от 40 новых служебных автомобилей передал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов ямальским полицейским. Обновление парка машин произойдет во всех тринадцати муниципальных образованиях Ямала, сообщает правительство округа.

Больше всего автомобилей – по шесть – получили отделы министерства внутренних дел по Новому Уренгою и Пуровскому району, пять отправились в Лабытнанги, по четыре – в Салехард и Ноябрьск. Все автомобили отечественного производства. Среди них как легковые, так и внедорожники. В 2019 году правительство автономного округа передало полиции почти втрое больше новых средств передвижения, чем в предыдущем.

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

За два последних года было отремонтировано 58 помещений, передано органам МВД по ЯНАО более 1 тыс. единиц оргтехники и средств связи, современные лаборатории.

Правительство также реализует программу по улучшению условий несения службы полицейских в отдаленных поселках. Комфортные модульные здания для участковых уже открыли в Панаевске и Новом Порту, до конца 2019 года должно быть открыто модульное здание в пос. Тазовский.