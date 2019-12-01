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Продажа льготных билетов для многодетных семей открыта на Ямале

Общество, 12:34 24 декабря 2019

правительство Ямала | Фото: правительство Ямала

Продажа льготных билетов для детей из многодетных семей на 2020 год стартовала на Ямале, сообщает ИА "Север-пресс".

Дополнительно в программу включено 1,5 тыс. льготников. Социальная мера рассчитана на детей из многодетных семей Ямала в возрасте от 2 до 23 лет, в том числе обучающихся по очной форме обучения в высших или средних специальных учебных заведениях.

Правом льготного тарифа можно воспользоваться один раз в год туда и обратно. Тариф действует на 33 направлениях только на прямых рейсах. Приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании "Ямал" или в агентствах "Авиаспецтехнология". Для покупки билета не нужно справок. Система будет обращаться к базе многодетных семей Ямала и сразу выставлять цену за билет для ребенка в 2,5 тыс. рублей.

На сегодняшний день программой воспользовались 11 тыс. пассажиров. Наиболее востребованными направлениями стали Москва, Тюмень, Симферополь и Санкт-Петербург.

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# авиаперевозки , многодетные семьи , Ямал

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