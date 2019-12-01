Фестиваль "Танцы без границ" прошел в Упоровском районе

| Фото: Упоровский центр культуры и досуга | Фото: Упоровский центр культуры и досуга

Более 250 человек, 17 творческих коллективов приняли участие в районном фестивале-конкурсе "Танцы без границ", который прошел в Упорово 20 декабря.

Как сообщила директор Упоровского центра культуры и досуга Татьяна Пестерева, выступления представили команды от каждого сельского поселения и четыре коллектива из райцентра. Обладателем Гран-при и приза зрительских симпатий стали представители Суерского сельского поселения. "Диплом лауреата первой степени вручен коллективу Видоновского сельского поселения. Кроме лауреатов и дипломантов по степеням, на церемонии награждения подарками и дипломами отмечены команды по 10 номинациям. Выбрали самую оригинальную постановку, лучший костюм, креативный танец, молодой коллектив", - рассказала Татьяна Пестерева.

Суерцы, ставшие абсолютными победителями, готовились к выступлению около трех недель. По словам одной из участниц коллектива, главы администрации сельского поселения Ларисы Гольцман, постановкой двух танцевальных номеров занималась хореограф Суерского ДК Айгуль Ахметжанова.

"Танцорами на фестивале стали педагоги, воспитатели, продавцы, работники администрации и сельхозпредприятия. Возраст участников тоже разный – от 30 до 60 лет. Движения сложные, времени на подготовку и пошив костюмов было не так много. Конечно, мы волновались, переживали, особенно перед танцем, посвященным Великой Отечественной войне. Очень хотелось передать настроение, ведь каждый из нас в душе хранит грусть по тем мальчишкам, которые со школьной скамьи ушли на фронт, в том числе и из нашего сибирского села. То, что наши выступления признаны лучшими не только судьями, но и зрительским голосованием, для нас ценно", - поделилась Лариса Гольцман.

Патриотический танец суерский коллектив исполнил под песню группы "Герои" "Закаты алые", второй танцевальной композицией, которую все участники могли выбирать по своему усмотрению, стал национальный испанский танец фламенко.

Добавим, что конкурс-фестиваль "Танцы без границ" проходил в Упоровском районе во второй раз и обещает стать ежегодным. Зал районного дома культуры не вмещает всех желающих увидеть танцевальную битву. По словам организаторов, билеты на фестиваль раскупили за два дня.

Ирина Кургузова