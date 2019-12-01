  • 24 декабря 201924.12.2019вторник
  • USD62,2499
    EUR68,9978
  • В Тюмени -2..-4 С 6 м/с ветер юго-западный

Аэропорт Рощино встретил двухмиллионного пассажира

Общество, 15:52 24 декабря 2019

Аэропорт Рощино во ВКонтакте | Фото: Аэропорт Рощино во ВКонтакте

Двухмиллионный пассажир аэропорта Рощино зарегистрирован 23 декабря, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Им стала Елена Мульякаева и ее семья, которая отправилась рейсом Utair в Москву. Женщине вручили сертификат на бесплатный полет по любому направлению и годовое обслуживание в бизнес-зале аэропорта.

Впервые в истории постсоветской России в международном аэропорту Рощино за год зафиксирован двухмиллионный пассажир. Предыдущий подобный показатель пассажиропотока был зарегистрирован в 1992 году.

"Факт появления двухмиллионного пассажира свидетельствует не только о стабильном приросте пассажиропотока Рощино, но и о том, что тюменцы стали летать чаще", — отметил генеральный директор аэропорта Игорь Лужбин.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аэропорт Рощино , пассажир

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:47 24.12.2019В ярковском Доме культуры потушили условный пожар
16:25 24.12.2019Иностранцы с патентом не смогут работать на общественном транспорте региона
16:14 24.12.2019Названы победители интеллектуального чемпионата Тюменской области
16:03 24.12.2019Спектакль "Алиса в Новогодии" покажут в пяти деревнях Нижнетавдинского района