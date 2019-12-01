Аэропорт Рощино встретил двухмиллионного пассажира

| Фото: Аэропорт Рощино во ВКонтакте | Фото: Аэропорт Рощино во ВКонтакте

Двухмиллионный пассажир аэропорта Рощино зарегистрирован 23 декабря, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Им стала Елена Мульякаева и ее семья, которая отправилась рейсом Utair в Москву. Женщине вручили сертификат на бесплатный полет по любому направлению и годовое обслуживание в бизнес-зале аэропорта.

Впервые в истории постсоветской России в международном аэропорту Рощино за год зафиксирован двухмиллионный пассажир. Предыдущий подобный показатель пассажиропотока был зарегистрирован в 1992 году.

"Факт появления двухмиллионного пассажира свидетельствует не только о стабильном приросте пассажиропотока Рощино, но и о том, что тюменцы стали летать чаще", — отметил генеральный директор аэропорта Игорь Лужбин.