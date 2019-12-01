В ярковском Доме культуры потушили условный пожар

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожарные учения прошли в Доме культуры с. Ярково, сообщает МЧС России по Тюменской области.

По замыслу тренировки, работники объекта обнаружили возгорание на первом этаже в зрительном зале. После отключения электроэнергии была проведена эвакуация и вызвана пожарная охрана.

К месту условного возгорания прибыл дежурный караул 146-й ПСЧ: пожарные провели разведку в здании, пострадавших не обнаружили. Вскоре условный пожар был ликвидирован.

Сотрудники МЧС России отработали маршрут эвакуации людей из здания, проведение спасательных работ, определили схемы подачи огнетушащих веществ на тушение пожара. В ходе занятий проверили наружное противопожарное водоснабжение объекта, отдельное внимание уделив первичным средствам пожаротушения, эвакуационным путям и выходам.

Начальник отделения надзорной деятельности Вячеслав Гусев провел противопожарный инструктаж и напомнил работникам ДК об основных требованиях пожарной безопасности при установке новогодних елей и проведении предстоящих праздников.