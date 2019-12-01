  • 24 декабря 201924.12.2019вторник
  • USD62,2499
    EUR68,9978
  • В Тюмени -2..-4 С 6 м/с ветер юго-западный

В ярковском Доме культуры потушили условный пожар

Общество, 16:47 24 декабря 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожарные учения прошли в Доме культуры с. Ярково, сообщает МЧС России по Тюменской области.

По замыслу тренировки, работники объекта обнаружили возгорание на первом этаже в зрительном зале. После отключения электроэнергии была проведена эвакуация и вызвана пожарная охрана.

К месту условного возгорания прибыл дежурный караул 146-й ПСЧ: пожарные провели разведку в здании, пострадавших не обнаружили. Вскоре условный пожар был ликвидирован.

Сотрудники МЧС России отработали маршрут эвакуации людей из здания, проведение спасательных работ, определили схемы подачи огнетушащих веществ на тушение пожара. В ходе занятий проверили наружное противопожарное водоснабжение объекта, отдельное внимание уделив первичным средствам пожаротушения, эвакуационным путям и выходам.

Начальник отделения надзорной деятельности Вячеслав Гусев провел противопожарный инструктаж и напомнил работникам ДК об основных требованиях пожарной безопасности при установке новогодних елей и проведении предстоящих праздников.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Дом культуры , учения , Ярково

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:47 24.12.2019В ярковском Доме культуры потушили условный пожар
16:25 24.12.2019Иностранцы с патентом не смогут работать на общественном транспорте региона
16:14 24.12.2019Названы победители интеллектуального чемпионата Тюменской области
16:03 24.12.2019Спектакль "Алиса в Новогодии" покажут в пяти деревнях Нижнетавдинского района