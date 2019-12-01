Иностранцы с патентом не смогут работать на общественном транспорте региона

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Запрет на привлечение иностранных работников установлен в Тюменской области постановлением губернатора региона от 19 декабря. Он касается тех, кто трудится на основании патентов в сфере сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении (код 49.31), а также легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32), сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Работодателям необходимо в срок до первого марта 2020 года привести в соответствие с постановлением численность иностранных работников с учетом требований трудового законодательства России.

Запрет касается только иностранных граждан, работающих в России на основании патента, и не распространяется на граждан ЕАЭС, а также тех иностранцев, кто работает на основании разрешений на работу или имеет вид на жительство, разрешение на временное проживание, свидетельство о предоставлении временного убежища, удостоверение беженца, свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия в переселении в Россию соотечественников.

Для поиска подходящих работников работодатели могут обратиться в Центр занятости населения для их подбора.

Специалисты Центра занятости населения подберут работников с учетом всех требований, предъявляемых работодателями к соискателям на замещение вакантного рабочего мета.

Услуга по подбору работников предоставляется бесплатно и может быть оказана в электронном виде.

Адреса и контакты Центров занятости населения Тюменской области здесь.