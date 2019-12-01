Интеллектуальную систему наружного освещения создадут в Тобольске

| Фото: gubernator.admtyumen.ru | Фото: gubernator.admtyumen.ru

Соглашение о реализации проекта "Светлый Тобольск" подписали администрация города, "СУЭНКО" и компания "Швабе" в Тобольске 23 декабря при участии губернатора Александра Моора.

Подписи под документом поставили мэр города Максим Афанасьев, директор АО "СУЭНКО" Данил Анучин и заместитель генерального директора организации-разработчика "Швабе" Иван Ожгихин.

Проект разработан по поручению губернатора Тюменской области и предусматривает создание интеллектуальной системы наружного освещения.

"В реализации проекта мы планируем применять высокотехнологичное отечественное оборудование с надлежащими гарантийными обязательствами, - прокомментировал директор АО "СУЭНКО" Данил Анучин. - Именно поэтому считаем очень важным партнерство с компанией "Швабе". Наши специалисты уже посетили производство, детально изучили оборудование, коллеги подтвердили, что все пожелания Тобольска и "СУЭНКО" в части технических решений реализуемы".

Система освещения будет интегрирована с элементами "Умного города" - размещением видеокамер, датчиков трафика и вредных веществ, метеодатчиков. Умные технологии позволят удаленно управлять уличным освещением в режиме онлайн и автоматизировать систему контроля.

Кроме того, проект включает задачи по созданию архитектурной подсветки городского пространства, светопланировочные решения будут приведены к единому стилю.

"Уверен, что проект будет интересный. Компания "СУЭНКО" - наш давний партнер. Мы поставили цели, чтобы освещение Тобольска было современным и, самое главное, получило высокую оценку жителей", - отметил Александр Моор.