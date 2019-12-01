Тоболяки написали сказку всем городом

| Фото: группа "Новый год в Тобольске" во ВКонтакте | Фото: группа "Новый год в Тобольске" во ВКонтакте

Итоги конкурса "Напишем сказку всем городом" подвели в Тобольске. Около 100 человек участвовали в нем. В течение 10 дней тоболяки писали новую сказку о том, как Конек-горбунок помогал Ивану-царевичу Новый год в Тобольске делать.

Лучшим автором признана Наталья Унгурова.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил председатель комитета по культуре и туризму администрации города Тобольска Елена Распопова.

"Наша первая акция, посвященная знаменитой сказке Петра Ершова, стартовала 10 декабря. Начало сказке положил Сказочник. Все желающие писали в комментариях продолжение сказки. Под первым постом оставили комментарии около 50 участников. 11 тысяч человек просмотрели запись. Каждый день Сказочник из всех предложений делал единую часть, работал с текстом. Затем все это выкладывали в сеть и снова тоболяки писали. До конца написания дошли далеко не все 100 участников акции, более десятка человек", - рассказал она.

Каждый житель мог принять участие в создании продолжения знаменитой сказки "Конек-горбунок". У тоболяков появилась новая народная сказка.

По мнению экспертов, наибольшее количество баллов за число строк, оригинальность и стилистику получила тоболячка Наталья Унгурова. От организаторов она получила в подарок электронную книгу.

"Люблю сказки, фантастику. Раньше что-то придумывала, но не в стихах и не для всех, - призналась Наталья Унгурова, - племяннику на ночь придумывала. Работаю продавцом в отделе детской обуви. Конкурс очень понравился. Всегда интересно узнать, какие идеи у других людей. Вдохновение - оно как-то само приходит - пока пишешь, как будто сама в сказке живешь. Все время думаешь, а что там дальше то, чтоб интересно было".

По словам Натальи Унгуровой, на написание отрывка к уже написанному тексту сказки у нее уходило ежедневно примерно два часа. По условиям конкурса, сказку писали несколько дней, и как заметила Наталья, нужно было сделать все, чтоб она не закончилась, не начавшись. Поэтому хотелось создать интригу.

"Например, разбойники напали, как другие участники выкрутятся из ситуации? При этом, сразу написать продолжение я тоже не могла. Может моих разбойников вообще в сказку не возьмут. Или кто-то свой сюжет задает. Было интересно и увлекательно", - призналась тоболячка.

По словам организаторов конкурса, на сегодня сказка есть в электронном виде, но им хотелось, чтобы она вышла в свет.

"Книгу с нашей сказкой обязательно издадим в следующем году. Она станет прекрасным сувениром. Мы подготовили видеоролик о сказке. Его будем показывать всем гостям, туристам Тобольска. Пусть знают, что сказка Петра Ершова получила новую жизнь благодаря нашим горожанам", - говорит председатель комитета по культуре и туризму администрации города Тобольска Елена Распопова.

Анжела Лебедева