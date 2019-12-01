Тюменцы обсудили проект будущего студенческого кампуса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Публичные слушания информации о закупке по строительству комплекса студенческих общежитий в границах улиц Перекопская и Камышинская состоялись в Тюмени 24 декабря. Обсудить проект собрались его разработчики, представители власти и общественности, студенты и местные жители.

По словам разработчиков проекта, строительство кампуса будет проходить в два этапа. На первом возведут водопропускной канал протяженностью 249,3 метра. Стоимость этих работ оценивается в 276 млн рублей.

Второй этап включает возведение здания общежития. Оно будет состоять из четырех блоков переменной этажности – от трех до восьми этажей. Предполагается, что в 700 комнатах смогут проживать 1 тыс. человек. 600 комнат рассчитаны на студентов и магистрантов, 75 – на преподавателей вуза, еще 25 – на приезжих преподавателей. Также предусмотрена подземная парковка на 400 мест, велопарковка, два кафе, студенческий и спортивный клубы, прачечные, административные и вспомогательные помещения, медицинский кабинет. Прилегающую территорию предполагается благоустроить – здесь могут появиться зоны отдыха, места для проведения мероприятий, детская и спортивная площадки.

В ходе обсуждения особую обеспокоенность высказали жители частных домов, расположенных в непосредственной близости к месту будущей застройки. Они интересовались, как повлияет стройка на их дома, не приведет ли это к трещинам на стенах и повреждению строений. Кроме того, вопросы жителей касались транспорта, в том числе, по каким дорогам пойдет строительная техника.

Представители Института Тюменьгражданпроект ответили, что заезжать на строительную площадку техника будет с улицы Перекопской. Что касается ближайших домов, то подрядчик на этапе подготовки к строительству будет обязан установить подпорную стену вдоль границ застройки, провести обследование соседних частных домов и на всем протяжении работ вести мониторинг за их состоянием.

Ряд вопросов общественников касался также ликвидации свалок на территории лога, стоимости строительных работ, проведения историко-архитектурной экспертизы и других.

Председатель Общественной палаты Тюмени Ольга Загвязинская высказала мнение, что при рассмотрении проекта важно не только обеспечить соблюдение законодательства, но и соблюдение прав местных жителей. "Многие вопросы заслуживают внимания, можно пересмотреть параметры, пересчитать и ответить. Местные жители переживают, как пойдет техника и не нанесет ли это ущерб их домам. И мы слышим ответы, что предусмотрены дополнительные меры защиты. А когда приходят и рассуждают, что нарушается законодательство, то мы должны понимать, действительно ли это так и принимать соответствующие меры", - подчеркнула она.

Любовь Голышева