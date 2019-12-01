Депутаты Тюменской городской думы подвели итоги работы за год

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

192 вопроса рассмотрели депутаты Тюменской городской думы VII созыва с начала работы в октябре 2018 года. Принято 72 нормативо-правовых акта. Все они, так или иначе, касаются жизни и благополучия горожан, комфортного проживания, безопасности и экономического развития города. Об этом заявил, подводя итоги уходящего года, председатель думы Евгений Заболотный.

"Мы, по сути, поработали по всем направлениям нашей нормотворческой деятельности. Предоставляли налоговые льготы отдельным категориям налогоплательщиков и физическим лицам, позаботились о многодетных, садоводах, организациях, выполняющих социальную функцию. Также мы утвердили новое Положение о наказах жителей. В перечень вошли 482 пожелания горожан. В рамках бюджета 2019 года 126 из них реализуются, 87 заложены в муниципальные программы на 2020 год", – напомнил присутствующим в зале Евгений Заболотный.

Помимо этого, депутаты совместно с администрацией города, общественными организациями провели большую работу по разработке, широкому обсуждению и утверждению новых Правил благоустройства территории города. На заседаниях думы были рассмотрены и приняты решения по установлению границ четырёх территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление. Благодаря этому к концу года в Тюмени стало 54 ТОСа.

В течение года прошло четыре Дня депутата и одно заседание круглого стола. В ходе этих мероприятий народные избранники рассмотрели системные вопросы, касающиеся охраны общественного порядка, развития местного самоуправления, организации теплоснабжения, реализацию схемы водоснабжения и вопросов капитального ремонта многоквартирных домов. Постоянные комиссии с начала работы думы VII созыва провели 63 заседания, на которых рассмотрели 309 вопросов.

"Все это время мы с вами очень активно общались с жителями города. На личных приемах приняли 2 896 граждан, рассмотрели 4 088 обращений", – отметил спикер и поблагодарил коллег за дружную работу, неравнодушие к проблемам города.

В беседе с журналистами Евгений Заболотный сообщил, что одним из главных итогов уходящего года является то, что удалось усовершенствовать механизм работы самой думы. "У нас активно работают все политические фракции, постоянные комиссии. Мы очень продуктивно взаимодействуем с администрацией города. Благодарю главу муниципалитета Руслана Кухарука за конструктивное взаимодействие, оперативные ответы на все интересующие нас вопросы и за то, что депутаты могут активно участвовать в выработке механизмов устройства городской жизни, касающихся самых разных сторон. Это один из главных итогов нашей работы с начала седьмого созыва", – подчеркнул председатель городской думы.

Следующее заседание Тюменской городской думы VII созыва запланировано на 27 февраля 2020 года.

Тихонова Татьяна