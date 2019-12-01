Гастрономический фестиваль "Пельмени Тюмени" состоится 28 декабря

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Гастрономический фестиваль "Пельмени Тюмени" состоится на парковке у ТРЦ "Тюмень СитиМолл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) 28 декабря, сообщает департамент потребительского рынка администрации города.

Праздник проводится для увеличения интереса к сибирской кухне и развития дополнительного событийно-гастрономического направления в туризме.

"Пельмени Тюмени" удивляют жителей и гостей города уже не впервые: в 2017 году на фестивале установили рекорд по поеданию пельменей, зарегистрированный в Книге рекордов России. Тогда тюменцы съели 2 582,351 кг пельменей и вареников. В 2018 году на фестивале путем открытого голосования тюменцев и профессионального жюри определили лучших местных производителей пельменей и вареников.

В этом году на фестивале представят "пельменные блюда" разных народов мира. Заявлены русская, татарская, немецкая, чешская и кавказская кухни. Также здесь продемонстрируют эскиз арт-объекта, который участники фестиваля 2017–2019 годов подарят любимому городу.

На празднике всех ждут вкусная еда, концерт, веселые национальные игры, конкурсы и призы.