Юные тюменки выиграли волейбольный турнир в Екатеринбурге
| Фото: федерация волейбола Тюменской области
Команда тюменской ДЮСШ №1 победила в волейбольном турнире среди команд Уральского федерального округа в Екатеринбурге, сообщает федерация волейбола Тюменской области.
В турнире "Декабринки" участвовали девочки 2009-2010 г.р. Всего 12 команд. Уверенную победу одержали подопечные Натальи Молодкиной. Вторыми стали волейболистки из Новоуральска. Тройку призеров замкнул челябинский "Метар".
Лучшим игроком в составе чемпионок была признана Полина Петухова.