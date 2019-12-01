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Юные тюменки выиграли волейбольный турнир в Екатеринбурге

Спорт, 11:51 25 декабря 2019

федерация волейбола Тюменской области | Фото: федерация волейбола Тюменской области

Команда тюменской ДЮСШ №1 победила в волейбольном турнире среди команд Уральского федерального округа в Екатеринбурге, сообщает федерация волейбола Тюменской области.

В турнире "Декабринки" участвовали девочки 2009-2010 г.р. Всего 12 команд. Уверенную победу одержали подопечные Натальи Молодкиной. Вторыми стали волейболистки из Новоуральска. Тройку призеров замкнул челябинский "Метар".

Лучшим игроком в составе чемпионок была признана Полина Петухова.

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# волейбол , ДЮСШ №1 , турнир , УФО

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