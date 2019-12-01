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Тюменская Росгвардия выезжала на "Тревогу" более восьми тысяч раз в 2019 году

Общество, 12:26 25 декабря 2019

Фото ИА "Тюменская линия"

Более восьми тысяч выездов по сигналу "Тревога" с охраняемых объектов совершили группы задержания Росгвардии по Тюменской области в 2019 году.

Об этом сообщил начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 25 декабря.

"Пресечено более двух тысяч правонарушений, совершенных в отношении охраняемого имущества, при этом краж не допущено. По итогам оказания услуг по охране объектов федеральный бюджет перечислено более 200 миллионов рублей", - сказал Евгений Симаков.

Участники встречи поделились итогами служебно-боевой деятельности тюменских гвардейцев в 2019 году, а также рассказали, как будет обеспечиваться безопасность граждан на новогодних каникулах. Под охраной подразделений вневедомственной охраны находится более 13 тыс. объектов различных форм собственности.

Ирина Ромашкина

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# Новый год , Росгвардия

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