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Водитель Ford Focus погиб в ДТП у драмтеатра в Тюмени

Происшествия, 14:58 25 декабря 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водитель автомобиля Ford Focus погиб в ДТП на ул. Республики, 129 в Тюмени. Авария произошла вечером 24 декабря, сообщили информагентству "Тюменская линия" в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 23 часа 43 минуты в районе тюменского драмтеатра 59-летний водитель выехал на встречную полосу, рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Произошло столкновение с автомобилем Infiniti. В результате мужчина, находившийся за рулем Ford Focus, скончался от полученных травм. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Николай Ступников

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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