Большую площадку для выгула и дрессировки собак открыли в Восточном округе Тюмени
| Фото: портала "Тюмень наш дом"
Большая площадка для выгула домашних питомцев открылась в Восточном округе Тюмени вблизи дома № 55 по ул. Монтажников, сообщает городская администрация.
В рамках муниципально-частного партнерства площадку построило ООО СК "Брусника".
Огороженная территория размером 995 кв. м расположилась вдали от жилых домов. На площадке установлены снаряды для дрессировки, трамплин и барьеры. Все выполнено из прочных всесезонных безопасных материалов.