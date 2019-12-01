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Большую площадку для выгула и дрессировки собак открыли в Восточном округе Тюмени

Общество, 16:04 25 декабря 2019

портала "Тюмень наш дом" | Фото: портала "Тюмень наш дом"

Большая площадка для выгула домашних питомцев открылась в Восточном округе Тюмени вблизи дома № 55 по ул. Монтажников, сообщает городская администрация.

В рамках муниципально-частного партнерства площадку построило ООО СК "Брусника".

Огороженная территория размером 995 кв. м расположилась вдали от жилых домов. На площадке установлены снаряды для дрессировки, трамплин и барьеры. Все выполнено из прочных всесезонных безопасных материалов.

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# площадки для выгула собак

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