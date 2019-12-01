Более ста семидесяти спортивных площадок ждут тюменцев в новогодние праздники

| Фото: Тюменский многопрофильный центр | Фото: Тюменский многопрофильный центр

Бесплатные занятия, игры и эстафеты проведут 152 инструктора по спорту в январские каникулы для тюменцев на 173 спортивных объектах: во дворах, скверах и парках, сообщает Тюменский многопрофильный центр.

В каждом районе Тюмени на базе учебных заведений и детско-юношеских учреждений уже появились бесплатные ледовые площадки. Спортинструкторы будут вести занятия по таким направлениям, как хоккей, катание на коньках и зимние подвижные игры.

Детско-юношеский центр "Пламя" в новогодние праздники проведет соревнования по мини-футболу, хоккею с мячом и шайбой, массовый заход по скандинавской ходьбе. ДЮЦ "Град" развлечет тюменцев турнирами по хоккею и пионерболу, конькобежному спорту, а также программой "Фитнес-лента и ее возможности".

Центр "Вероника" добавляет к мини-футболу и хоккею сражение в регби, а ДЮСШ "Олимпиец" - "Веселые старты". Центр развития творчества детей и юношества "Бригантина" готовит для горожан эстафету и товарищеские встречи по хоккею, футболу, настольному теннису, центр "Контакт" - эстафеты и бег на коньках, мастер-класс по суставной гимнастике, соревнования по футболу на снегу и многое другое.

ДЮСШ "Старт 21 век" и ДЮСШ №1 организуют хоккей в валенках, а ДЮСШ "Тура"- танцевальные марафоны. ДЮСШ "Водник" предлагает посетить рождественскую гимнастику и различные соревнования. ДЮЦ "Авангард" проведет турниры по настольным играм.

Ознакомьтесь с расписаниями тренировок спорторганизаторов можно на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, на портале "Тюмень - наш дом", в группе "Спорт Тюмени для всех".