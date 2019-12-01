Архитектурный облик центра Тюмени объединит набережную, лог и историческую часть города

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Концепция центральной части Тюмени должна объединить в единое пространство набережную, лог и исторический центр. Такую задачу на 2020 год определила директор Института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета (ТИУ) Светлана Капелева.

В течение трех лет в вузе, сообщает пресс-служба ТИУ, ведется полномасштабная работа над направлением "Архитектурный образ региона", реализуемым в рамках программы развития опорного университета. Основная цель проекта— формирование инновационного, комфортного и инвестиционно-привлекательного архитектурного образа региона. Основные задачи делятся на три блока: создание комфортной городской среды; историко-культурного и природно-туристского каркаса; популяризация архитектурной деятельности.

"В 2017-2018 году мы начали работу с масштабных исследований по 76 общественным пространствам городских и сельских населенных пунктов, - сообщила Светлана Капелева. - Коллективно было разработано 33 концепции, 17 из которых, получили высокие оценки на профессиональных международных и российских конкурсах. В 2019 году преподавателями, специалистами и студентами было исследовано 56 исторических поселений Тюменской области, девять территориально-общественных пространств в Тюмени и Тюменской области, разработано 25 пилотных проектов по реконструкции среды исторических поселений, представлено три проектных предложения по организации туристских маршрутов, разработано семь карт для атласа культурного наследия Тюменской области, а также четыре программы использования культурного наследия исторических поселений".

Один из наиболее значимых и масштабных проектов – это благоустройство улицы Ленина в Тюмени, над которым ведется работа в течение двух лет. Осенью 2019 года проект по реновации улицы Ленина был представлен на Международном фестивале "Зодчество" на стенде, представляющем Тюменскую область. Регион получил золотой знак "Лучшие архитектурные практики. Города России".

В 2020 году работа над проектом "Архитектурный образ региона" будет продолжаться. В частности, планируется разработка ряда концепций по реновации, реконструкции и благоустройству общественных и жилых пространств исторических сельских поселений, реализация параметрического модульного павильона, оснащенного SMART-технологиями, издание каталогов по благоустройству центральных улиц городов Тюменского региона и исторического центра Тюмени, разработка Атласа культурного наследия Тюменской области и многое другое.

"В 2020 году мы продолжим начатое в рамках Программы развития опорного университета (ПРОУ), — подчеркивает Светлана Капелева. – В частности, нам бы хотелось разработать единую концепцию центральной части города Тюмени, объединяющую в единое пространство набережную, лог и исторический центр. Также в планах подготовить к изданию макеты атласа Тюменской области по типологии архитектурного наследия и социокультурному наследию. И, конечно же, мы думаем о продолжении выставочной деятельности, организации фестивалей и олимпиад международного и всероссийского уровней".