Семейная программа "Как достать перо Жар-птицы" пройдет на Цветном бульваре

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" | Фото: портал "Тюмень-наш дом"

Семейная программа "Как достать перо Жар-птицы" начнется на Цветном бульваре 28 декабря в 15 часов, сообщает администрация Тюмени.

Дети и взрослые отправятся в сказочный квест, где их будут ждать интерактивные игры и конкурсы. Вместе им предстоит справиться со всеми преградами, чтобы найти перо диковинной птицы. Наградой за выполненные задания будут сладкие подарки. Также каждый участник получит паспорт волшебника и наклейку.

Помимо праздничной программы горожане смогут прогуляться по ледовому городку. В центре которого расположился дворец "Град-столица", необычная горка "Рыба-кит", лабиринт "Жар-птица", волшебные чаны – всего на бульваре установлено более 20 скульптурных композиций. Стилистическое оформление ледовых сооружений основано на истории архитектуры русского зодчества.

Горки-теремки подходят для разных возрастов, ледовые стога сена, тройки лошадей, сказочный мост и еще множество игровых и фотозон, – здесь каждому найдется, чем заняться.

28 декабря в 12 часов начнется открытие "Сказок Гилевской рощи". Игровые программы на Цветном бульваре (15 –16 часов) и в Гилевской роще (12 – 13 часов 30 минут) будут проходить ежедневно до 7 января, кроме первого дня нового года.

Все праздничные мероприятия размещены на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Зима".