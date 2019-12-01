Тюменская область наращивает производство сельхозпродукции

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Общий объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в Тюменской области за девять месяцев 2019 года, оценивается в 53,9 млрд рублей. Региональный индекс сельхозпроизводства за этот период составил 107,5% к аналогичному периоду прошлого года. Этот показатель в регионе на 3,9% выше, чем в среднем по России.

С января по октябрь тюменские сельхозпредприятия произвели 118,5 тыс. т мяса в живом весе, 477,3 тыс. т молока и 1 млрд 315 млн штук яиц. Все эти показатели выше, чем в 2018 году.

По данным на 1 ноября в Тюменской области намолочено более 1 млрд 557 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, собрано 441,9 тыс. т картофеля и 134 тыс. т овощей.

За десять месяцев 2019 года сельхозпредприятия региона реализовали на экспорт продукции на сумму более 19 млн долларов США. Это на 7,4% превышает плановый показатель, установленный в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

В 2019 году в региональном агропромышленном комплексе успешно реализован ряд крупных инвестиционных проектов. Объем инвестиций в строительство комплекса по выращиванию и переработке бройлеров группы компаний "Руском" составил 6,9 млрд рублей, в строительство третьей очереди тепличного комбината "ТюменьАгро" - 5,1 млрд рублей, в модернизацию птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" - 2,8 млрд рублей.

"Главная функция нашего агропромышленного комплекса - обеспечение продовольственной безопасности региона и занятости сельского населения", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор на традиционной предновогодней пресс-конференции.

Глава региона напомнил, что 2020 год объявлен в Тюменской области "Годом сельского предпринимательства". Кроме того, он заострил внимание на возрастающей роли сельскохозяйственных кооперативов в поддержке фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств.

"Кооперативы должны не только закупать продукцию, но и иметь возможность ее перерабатывать. В этом направлении мы разрабатываем новые способы поддержки", - отметил Александр Моор.

Евгений Бабенко