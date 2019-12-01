Аэропорт позволит увеличить туристический поток в Тобольск, уверен губернатор

| Фото: Даниила Савиных, admtyumen.ru | Фото: Даниила Савиных, admtyumen.ru

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200 тыс. человек из других регионов России посетили Тобольск за девять месяцев 2019 года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 24 декабря.

Он выразил надежду на то, что с открытием аэропорта в духовной столице Сибири в 2020 году увеличится и туристический поток.

"Мы заинтересованы в том, чтобы туристы как можно больше времени проводили в Тобольске. Город и вся инфраструктура гостеприимства должны расти, должны появляться и развиваться гостиницы и хостелы на любой кошелек, а также заведения общественного питания", - выразил мнение глава региона, отметив, что недавний визит в Тобольск его приятно впечатлил по-новогоднему украшенными улицами.

Александр Моор напомнил, что проект благоустройства Базарной площади и прилегающей к ней улицы Мира в нижнем посаде Тобольска получил федеральный грант в 85 млн рублей. На этой территории расположены множество памятников архитектуры, нуждающихся в восстановлении. Губернатор считает, что после завершения всех работ Базарная площадь станет одним из самых привлекательных для местных жителей и туристов мест в городе.

Продолжая тему туризма, Александр Моор рассказал, что прямые рейсы из Тюмени в Казань начнут курсировать с 14 января. Это стало возможным благодаря соглашению, достигнутому с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

"Тюменцы активно путешествуют по России. Этот маршрут будет субсидироваться за счет федеральных и региональных средств в течение 2020 года, затем он должен выйти на самоокупаемость", - пояснил губернатор.

Дарья Казакова