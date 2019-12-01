Тюменская область сохраняет высокую инвестиционную привлекательность

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Более 220 млрд рублей составил объем инвестиций в экономику Тюменской области за девять месяцев 2019 года.

Наибольший объем инвестиций, почти 77%, направлен в производственный сектор региональной экономики. Инвестиции в обрабатывабщие производства составили 61,2%.

Объем инвестиций на душу населения в Тюменской области достиг 148,5 тыс. рублей. В среднем по России этот показатель составляет 78 тыс. рублей. В 2019 году тюменский регион занят третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

"За минувшие годы мы целенаправленно меняли структуру региональной экономики, чтобы ее флагманом стала именно промышленность. Сегодня на этот сектор приходится львиная доля инвестиций", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор на традиционной предновогодней пресс-конференции.

В связи с успешным завершением крупного инвестиционного проекта компании СИБУР по строительству предприятия "ЗапСибНефтехим" на Тобольской промышленной площадке прогнозируется некоторое снижение объема инвестиций в региональную экономику, напомнил губернатор.

"Думаю, снижение объема инвестиций произойдет в 2020 и 2021 годах, но мы этот период пройдем. Тем более, что видим новые инвестпроекты, которые могут быть реализованы СИБУРом на Тобольской промышленной площадке. Специально для того, чтобы еще раз оценить все наши резервы, проанализировать сильные и слабые стороны, мы заключили с авторитетной консалтинговой компанией контракт на разработку инвестиционной стратегии региона на пятилетку. Мы должны получить набор конкретных проектов", - сказал Александр Моор.

Евгений Бабенко