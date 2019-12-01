Правительство Тюменской области продолжит поддержку предприятий-экспортеров

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Более 3 млрд 270 млн долларов США составил внешнеторговый оборот Тюменской области за 10 месяцев 2019 года по данным Уральского таможенного управления. На долю экспорта тюменской продукции приходится более 1,6 млрд долларов.

В структуре экспорта наибольшую долю, более 62%, заняла продукция топливно-энергетического комплекса, в том числе дизельное топливо и сжиженные газы. На втором месте - продукты химической промышленности, около 30%. Доля экспорта машин и оборудования составила 3,8%, продукции деревообработки - 1,4%, сельхозпродукции и продовольственных товаров - 1,2%.

Основными покупателями тюменской продукции стали Нидерланды, Великобритания, Польша, Бельгия, Швеция, Германия, Финляндия, Франция, Эстония, Латвия, США и Казахстан.

Свою продукцию на внешние рынки поставляют около 180 предприятий региона, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на своей традиционной предновогодней пресс-конференции. Меры для стимулирования предприятий-экспортеров будут сохранены, заверил он.

"Хотелось бы, чтобы темпы выхода тюменских компаний на внешние рынки были бы динамичнее. Это принципиально важное направление. В 2020 году будут продолжены совместные выезды на международные выставки. Одна из форм поддержки, которую мы предложим, проведение маркетинговых исследований рынков, которые интересны тюменским предприятиям", - пояснил Александр Моор.

Евгений Бабенко