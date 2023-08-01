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Программу расселения аварийного жилья завершат в Тюменской области в 2023 году

Губернатор, 17:51 14 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа расселения ветхого аварийного жилья реализуется в Тюменской области, опережая сроки. Она касается ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Закончить ее планировали 1 сентября 2025 года, но завершат в 2023 году.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции "Тюменская область: время возможностей и время развития" 14 августа.

"Хотелось бы, чтобы больше программ было реализовано быстрее. Мы прожили сложные пять лет. В 2020 году началась пандемия. Средства тратились на сферу здравоохранения. В 2021 году были сильные пожары, дополнительные затраты были связаны с тушением. 2022 год - год санкций, мобилизации. Несмотря на все это мы не сдвинули программы. Все что было запланировано, особенно с точки зрения развития социальной сферы и нашей инфраструктуры, было реализовано. И я думаю, что в этих условиях это уже хороший результат", - сказал губернатор.

Юлия Карандашева

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# Александр Моор , ветхое и аварийное жилье

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