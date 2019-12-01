Водитель иномарки погиб в аварии на трассе Тюмень — Омск
| Фото: "Уралуправтодор" во ВКонтакте (архив)
Водитель Renault Logan погиб в аварии на трассе Тюмень — Омск 26 декабря.
Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, ДТП произошло на 110-м километре дороги. Здесь столкнулись Renault Logan и грузовик.
Согласно предварительным данным, водитель Renault Logan выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Автовладелец скончался на месте. Погибшим оказался 38-летний житель Заводоуковского района.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Инна Пахомова