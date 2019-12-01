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Водитель иномарки погиб в аварии на трассе Тюмень — Омск

Происшествия, 15:51 26 декабря 2019

"Уралуправтодор" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Уралуправтодор" во ВКонтакте (архив)

Водитель Renault Logan погиб в аварии на трассе Тюмень — Омск 26 декабря.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, ДТП произошло на 110-м километре дороги. Здесь столкнулись Renault Logan и грузовик.

Согласно предварительным данным, водитель Renault Logan выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Автовладелец скончался на месте. Погибшим оказался 38-летний житель Заводоуковского района.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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