3D-кинозал появится в Упорово благодаря нацпроекту "Культура"

Кинозал откроется в рамках проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». | Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области Кинозал откроется в рамках проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». | Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Торжественное открытие первого муниципального 3D-кинозала состоится в с. Упорово 28 декабря, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

По результатам конкурсного отбора Упоровскому центру культуры и досуга в 2019 году из федерального бюджета выделено 5 млн рублей для оснащения кинозала на базе районного Дома культуры.

"За счет выделенных средств приобретено современное оборудование для организации кинопоказа, включая цифровой кинопроектор с системой для 3D-показа, киноэкран, акустическую систему, а также систему тифлокомментирования и субтитрирования для возможности демонстрации фильмов людям с ограниченными возможностями здоровья", - отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Первым фильмом, который увидят посетители кинозала, станет историческая драма "Тобол".

Добавим, что 29 декабря жителей с. Стрехнино ждет долгожданное событие - открытие Ишимского районного Дворца культуры после капитального ремонта. Здесь провели внутреннюю и внешнюю отделку, благоустроили прилегающую территорию, приобрели современное киноконцертное оборудование, мебель, компьютерную и офисную технику.

Отметим, что мероприятия пройдут в рамках проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура".