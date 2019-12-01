  • 27 декабря 201927.12.2019пятница
  • USD61,7676
    EUR68,5003
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер восточный

Александр Моор поздравил спасателей с профессиональным праздником

Губернатор, 11:39 27 декабря 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

С профессиональным праздником поздравил спасателей и ветеранов спасательных служб Тюменской области глава региона Александр Моор.

По словам губернатора, спасатели выбрали делом своей жизни помощь людям, оказавшимся в опасности. Они первыми вступают в борьбу с последствиями техногенных катастроф и природных бедствий, ведут большую работу по их предотвращению.

"Тюменские спасатели на высоком уровне решают стоящие перед ними задачи. Ваш опыт, мастерство, четкость и слаженность действий, личное мужество заслуживают самого глубокого признания. Жители региона уверены, что в трудную минуту вы всегда им поможете, не оставите в беде. Спасибо вам за преданность выбранному делу, готовность к самопожертвованию во имя спасения людей, за безопасность и спокойствие тюменцев. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в вашей нелегкой и чрезвычайно важной службе!", - сказал Александр Моор.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , ГУ МЧС России по Тюменской области , спасатели

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:39 27.12.2019Александр Моор поздравил спасателей с профессиональным праздником
11:18 27.12.2019Правительство Тюменской области продолжит поддержку предприятий-экспортеров
16:05 26.12.2019Александр Моор рассказал землякам о герое-пограничнике
15:38 26.12.2019Тюменская область наращивает производство сельхозпродукции