На полигоны из Тюмени вывезли почти восемнадцать тысяч тонн снега

| Фото: Тюмень — наш дом | Фото: Тюмень — наш дом

17 тыс. 800 кубометров снега вывезли из Тюмени на полигоны после снегопада. Дорожники обеспечили непрерывное движение транспорта и пешеходов. Ночью снег убирали 292 дорожных рабочих, на дороги было выведено 523 единицы техники, сообщает администрация города.

Особенно тщательно рабочие следили за тем, чтобы в парковочных карманах, на остановках общественного транспорта и на пешеходных переходах не осталось снежных валов, которые могли бы помешать движению.

"Работы велись на основных магистралях города, чтобы максимально обеспечить их пропускную способность днем. В данный момент уборка снега продолжается, ее ведут более пятисот рабочих и единиц техники", – рассказал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.