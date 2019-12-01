Химические фокусы показали школьники на новогоднем телемосте в Заводоуковске

| Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru | Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru

Телемост "Химический Новый год" провели образовательные организации Заводоуковского городского округа. Все они участвуют в реализации регионального проекта "НаукоЛаб", сообщает администрация муниципалитета.

В студии второй городской школы ребята продемонстрировали опыт с "бегающим" по воде металлом. Студия третьей школы показала, как создать северное сияние. Четвертая школа раскрасили шары на новогодней елке. Новозаимские школьники получили разноцветный снег, а экспериментаторы первой городской школы создали химические снежинки и рассмотрели полученные результаты через цифровой микроскоп.

Химический новый год завершился подведением итогов 2019 года, посвященного Международному году Периодической таблицы химических элементов, 150-летию открытия периодического закона Д. И. Менделеева.

Всем участникам телемоста показали химический фейерверк – опыт с разноцветными огнями. Мероприятие прошло во исполнение национального проекта "Образование" в направлении "Современная школа".