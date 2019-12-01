С 2020 года государство будет закупать только отечественные системы хранения данных

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Государственные и муниципальные органы с 2020 года будут закупать только российские системы хранения данных. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Согласно документу, который разработал Минпромторг России, запрет коснется иностранной техники, у которой по единому реестру радиоэлектронной продукции есть аналоги отечественного производства.

По оценкам предприятий промышленности, объем данного рынка в госсекторе составляет около 8-9 млрд рублей ежегодно. Существует достаточное количество отечественных производителей, которые готовы обеспечить необходимый объем поставок, например, ООО "Национальные Технологии", ООО "ДЕПО Электроникс", ООО "КНС Групп", ООО "Промобит", АО "Крафтвэй Корпорэйшн Плс", ПАО "ИНЭУМ им. И.С.Брука", ЗАО "Норси-Транс" и другие. Важно, что с 2021 года отечественные системы хранения данных будут производиться на российских процессорах, отметил министр промышленности РФ и торговли Денис Мантуров.

По оценкам Минпромторга России, это поможет развитию российских производителей электроники на государственном уровне, а также простимулирует спрос на микроэлектронику.

По данным из реестра контрактов Единой информационной системы в сфере закупок, в 2017-2019 годах государственные и муниципальные заказчики закупили более 3,6 млн запоминающих устройств и устройств хранения данных. Однако доля продукции российского производства составляла только 32%, сообщают в пресс-службе Минпромторга РФ.