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Тематические маршруты по Парфёновскому некрополю разработают тюменские волонтеры

Общество, 18:02 19 апреля 2025

Настя Громик, Музей воспоминаний "Мы жили" | Фото: Настя Громик, Музей воспоминаний "Мы жили"

Тематические маршруты по Парфёновскому некрополю разработают волонтеры в Тюмени. Они будут посвящены семейным историям известных тюменских фамилий, героям Великой Отечественной войны, а также героям тюменской нефти.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказала исследователь Парфеновского некрополя, краевед Оксана Усманова.

"У проекта по Парфёновскому некрополю появилась группа поддержки — молодые, энергичные, компетентные студентки Тюменского индустриального университета. По участникам Великой Отечественной войны они проводят собственное исследование. Результаты будем публиковать, возможно, кто-то из них будет вести авторскую экскурсию", — поделилась она.

Парфеновский некрополь — самое старое из сохранившихся кладбищ Тюмени. Оно имело высокий городской статус, здесь захоронено самое большое число градоначальников. Здесь можно увидеть надгробия XIX века в классицистической традиции и русско-византийском стиле, семейные усыпальницы тюменских купцов и мещан. Сейчас выявленный объект культурного наследия находится в заброшенном состоянии. Активисты пытаются привлечь внимание к этому памятнику истории и инициировать его благоустройство.

26 апреля и 3 мая в 10 часов тюменцев приглашают на обзорные экскурсии по Парфёновскому некрополю. Узнать подробности и заполнить форму регистрации можно в группе проекта "Парфёновский некрополь" ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 16+.

Влада Нерадовская

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# история , кладбище , краеведение

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