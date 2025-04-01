Тематические маршруты по Парфёновскому некрополю разработают тюменские волонтеры

| Фото: Настя Громик, Музей воспоминаний "Мы жили" | Фото: Настя Громик, Музей воспоминаний "Мы жили"

Тематические маршруты по Парфёновскому некрополю разработают волонтеры в Тюмени. Они будут посвящены семейным историям известных тюменских фамилий, героям Великой Отечественной войны, а также героям тюменской нефти.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказала исследователь Парфеновского некрополя, краевед Оксана Усманова.

"У проекта по Парфёновскому некрополю появилась группа поддержки — молодые, энергичные, компетентные студентки Тюменского индустриального университета. По участникам Великой Отечественной войны они проводят собственное исследование. Результаты будем публиковать, возможно, кто-то из них будет вести авторскую экскурсию", — поделилась она.

Парфеновский некрополь — самое старое из сохранившихся кладбищ Тюмени. Оно имело высокий городской статус, здесь захоронено самое большое число градоначальников. Здесь можно увидеть надгробия XIX века в классицистической традиции и русско-византийском стиле, семейные усыпальницы тюменских купцов и мещан. Сейчас выявленный объект культурного наследия находится в заброшенном состоянии. Активисты пытаются привлечь внимание к этому памятнику истории и инициировать его благоустройство.

26 апреля и 3 мая в 10 часов тюменцев приглашают на обзорные экскурсии по Парфёновскому некрополю. Узнать подробности и заполнить форму регистрации можно в группе проекта "Парфёновский некрополь" ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 16+.

Влада Нерадовская