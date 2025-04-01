Тюменца переведут в больницу Бангкока после вмешательства регионального правительства

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Долг тюменца Григория Шарова, который впал в кому в Таиланде, будет покрыт страховкой. К договоренности с компанией "Ингосстрах" пришло правительств Тюменской области совместно с представительством МИД РФ в Екатеринбурге.

Новый лимит покроет существующую задолженность за пребывание в больнице, а также позволит перевезти пациента в более современную больницу в Бангкоке. Там жителю региона проведут диагностику, окажут лечение и осуществят подготовку к эвакуации в Россию, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Мы на связи с семьей и правительством региона, были различные юридические проблемы, но их удалось преодолеть", - сказал глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко.

Правительство региона действует в рамках законодательства Таиланда и России.