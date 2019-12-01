Названы победители регионального конкурса "Книга года-2019"

Леонид Иванов | Фото: Централизованная городская библиотечная система во ВКонтакте Леонид Иванов | Фото: Централизованная городская библиотечная система во ВКонтакте

Книга "Суббота - банный день" Леонида Иванова и книга "И.О.В." Сергея Козлова победили в номинации "Лучшая книга художественной прозы" по итогам регионального конкурса "Книга года-2019", сообщают организаторы.

Всего на конкурс было представлено 13 книг по 15 номинациям. Церемония награждения победителей прошла в Тюменской областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева

26 декабря.

"С первого дня приема заявок работали оргкомитет, экспертная комиссия и жюри конкурса. Поступившие книги были прочитаны и детально изучены. Экспертная комиссия сформировала лонг-лист, в который вошли книги по основным номинациям и по специальным номинациям, которые определяли эксперты", - рассказали организаторы конкурса.

В номинации "Лучшая поэтическая книга" победителем признан Николай Шамсутдинов за пятитомник "Избранное".

В номинации "Лучшая документальная книга" диплом лауреата получила Надежда Васькова за книгу "Жизнь артиста: Георгий Иванович Дьяконов-Дьяченков".

В номинации "Лучшая научная книга" победителями стали Павел Белоус за книгу "Тобольская епархия в годы Первой мировой войны (1914-1918)" и коллектив авторов: Сергей Комаров, Ольга Лагунова, Наталья Кузнецова, Елена Юдинцева за книгу "Проза А. Неркаги в контексте русскоязычной культуры последней трети XX века".

В номинации "Лучшая учебная книга" признан победителем конкурса Михаил Щербинин за книгу "Философия".

В новой номинации конкурса "Книга года-2019" - "Лучшая книга о Великой Отечественной войне" - диплом лауреата конкурса получил Вадим Вирченко за книгу "Агент".

В номинации "Драйверы развития: наука-образование-бизнес". (Лучшее издание, раскрывающее тему одного из основных направлений Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ): диплом лауреата конкурса вручен Анатолию Силину за книгу "Этносоциологический мониторинг неоиндустриального освоения Арктики.

В номинации "Иной формат" победителями стали Александр Новопашин и Евгений Шульц за книгу "Тюменское счастье: поэтический фотоальбом" и Анна Неркаги за книгу "Мудрые изречения ненецкого народа".

В номинации "Лучшее художественно-полиграфическое решение" победа досталась Олегу Урушеву за книгу "Тобол. В исторических фактах и кино".

Победителем в номинации "Лучшая книга о родном крае" признан Павел Белоглазов за книгу "Ялуторовск: путь длиною в 360 лет".

В номинации "Лучшая патриотическая книга" победу праздновал Лев Боярский с книгой "Эпоха фотокоров, 1918-1953".

В номинации "Издательство года" признано победителем конкурса издательство Тюменского государственного университета, директор Сергей Симаков.

По итогам Online-голосования в номинации "Самая популярная книга" победителем признана Ханиса Алишина за книгу "Тимир (Янтимир) Абдулвалиевич Карманов - ветеран Великой Отечественной войны, ветеран педагогического труда, учитель русского языка и литературы Новокаишкульской школы Ярковского района Тюменской области, родоначальник педагогической династии".