"Фотоистория Тюменской области" продолжается

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект "Фотоистория Тюменской области" продолжает прием снимков жителей региона на сайте тюменскаяобласть.рф. Самых активных участников 2019 года отметили в "Конторе пароходства" 27 декабря.

Вечер открыли просмотром видеоролика "Ожившие фотографии", который подготовил известный тюменский фотограф с 50-летним стажем Николай Меньшиков. Он стал первым, кто внес вклад в "Фотоисторию Тюменской области" на сайте проекта.

К концу декабря 2019 года проект собрал 6 тыс. 338 фотографий. Самым активным участником стала семья Плесовских - 80 фотографий. Всего на сайте опубликовали свои снимки жители 74 городов большой Тюменской области. Проект перерос из идеи создания фотоальбома к юбилею региона в нечто большее, отметили организаторы.

"Мы придумали проект, чтобы сделать коллективный фотопортрет Тюменской области. Мы уже поняли, что он должен превратиться в сервис, поэтому итоги подведем чуть позже - в 2020 году. Через какое-то время мы хотим, чтобы на сайте тюменскаяобласть.рф была возможность выбрать место на карте города, время и посмотреть, как это место выглядело раньше, увидеть те дома, которых уже нет. А ты видел их когда-то и сразу вспомнил свое детство...", - обозначил цель проекта директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский.

Проект собирает цифровую фотолетопись региона, чтобы сохранить память о самых важных, радостных и больших событиях. На сайте опубликованы цветные и черно-белые снимки: все они рассказывают, как создавалась земля больших людей – от юга до севера Тюменской области.

Снимки разных лет, загруженные на сайт, отмечены на карте. Принимаются как любительские, так и профессиональные снимки. В галерее более 20 тем. Самыми популярными стали "Природа", "Городская среда", "Культура", "Образование", "Село". В среднем каждая из этих тем насчитывает более 500 фотографий.

Как рассказала начальник отдела медиапланирования департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Татьяна Пашинцева, проект приурочили к 75-летию региона, принимать снимки стали в середине ноября. "В последние дни у нас на модерацию приходило по тысяче фотографий. Мы поняли, что это самый пик интереса. Бывает, приходит настолько интересное фото, что рассматриваешь его по полчаса. Такой большой наплыв работ заставил нас продлить проект. В новогодние праздники будут работать стойки для оцифровки фотографий. Итог мы подведем позже", - пояснила она.

Как и было запланировано ранее, в 2020 году участников ждут фотовыставка и печать фотоальбома из присланных работ. Предновогодняя встреча завершилась беспроигрышной лотереей.

Ирина Ромашкина