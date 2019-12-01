Тюменский агропромышленный комплекс демонстрирует рост

admtyumen.ru admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в заседании Государственного совета РФ, которое провел президент России Владимир Путин в Кремле 26 декабря. Основными темами повестки стали аграрная политика, вопросы эффективного сельскохозяйственного производства, комплексное развитие сельских территорий, качество первичного звена здравоохранения на селе.

Отдельное внимание уделили итогам развития АПК и задачам, стоящим перед отраслью. Участники обсудили темы поддержки малого бизнеса, подготовку кадров для села и обеспечение сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

"Есть и вопросы, которые требуют нашего особого внимания. И здесь, конечно, прежде всего вопросы экономики сельского производства, комфортной среды для жизни, условий для повышения благосостояния людей и, разумеется, дальнейшее укрепление позиций российского АПК как современной, глобально конкурентоспособной отрасли. В последнее время средние темпы роста в сельском хозяйстве, как известно, выше, чем в целом по экономике России. Даже когда объем ВВП снижался, село выходило в плюс", – подчеркнул президент.

В Тюменской области агропромышленный комплекс также демонстрирует рост. В январе-сентябре 2019 года произведено продукции сельского хозяйства на сумму почти 54 млрд рублей, индекс производства составил 107,5% к январю-сентябрю 2018 года в сопоставимой оценке, для сравнения в среднем по России этот показатель –103,6%. В сельскохозяйственных организациях увеличилось производство мяса (в живом весе) на 5,1%, молока – на 8,6%, яиц – на 4,1%. Отмечается рост продуктивности животных. Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) в январе-октябре 2019 года составил 6156 кг, это на 6,9% больше, чем в январе-октябре 2018 года.

Одно из приоритетных направлений – дальнейшее увеличение объемов экспорта продукции тюменского агропромышленного комплекса и пищевой промышленности. За 10 месяцев 2019 года объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Тюменской области составил 19,341 млн долларов США. Прогнозный объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Тюменской области в 2019 году составит 20,5 млн долларов США.

Почти 50% в общем объеме экспорта продукции тюменского АПК занимает рапсовое масло, которое Заводоуковский маслозавод поставляет в Швейцарию. Кроме того, регион экспортирует молочную продукцию, злаки, семенной и товарный картофель, готовые пищевые продукты. В число ведущих тюменских предприятий-экспортеров входят также молочный комбинат "Данон", компании "Юнигрэйн" и "Слада", "Боровская птицефабрика им. А. А. Созонова", агрофирма КРиММ.

Напомним, 2020 год объявлен в Тюменской области Годом сельского предпринимательства. Губернатор Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов на итоговой пресс-конференции 24 декабря, пояснил, что подразумевает понятие "сельское предпринимательство".

"На мой взгляд, это небольшое предпринимательство. Те, кто мог бы заниматься производством сельхозпродукции, ее переработкой либо оказанием услуг крупным компаниям. Мне кажется, если ты живешь на селе, то нужно использовать это обстоятельство себе в плюс", – считает глава региона.

В рамках реализации национального проекта впервые в этом году состоялись конкурсы для получателей грантов "Агростартап", победителями которых определены 22 претендента, сельские предприниматели получили финансовую до 4 миллионов рублей на запуск и развитие своих фермерских хозяйств. Оказана поддержка четырем сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на заготовку продукции от членов пайщиков. На их счета уже перечислено 100% ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий проекта в 2019 году.

Наиболее активно по этому направлению поработали крестьяне Ишимского, Омутинского, Сладковского, Казанского, Исетского и Ярковского районов.

Кроме финансовой поддержки фермерских хозяйств, Александр Моор обозначил еще два важных направления. Это развитие сельскохозяйственных кооперативов, с которыми могли бы сотрудничать частные фермеры, а также фермерское образование.

Соб. инф.