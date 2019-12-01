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Две площадки ГТО открылись в Тюмени

Спорт, 09:57 28 декабря 2019

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Сразу две площадки ГТО открылись в Тюмени на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Прибой" и СОК "Здоровье" в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщает ЦСП72.

Площадки включают в себя зону воркаута, силовые тренажеры и оборудование для выполнения нормативов ГТО и предназначены для занятий физической культурой и спортом для всех категорий населения.

Почетным гостем открытия стала посол ГТО Тюменской области Наталья Проскурякова, которая официально открыла спортивные площадки и вручила юной команде волейболистов квалификационные книжки 1 юношеского разряда.

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

После открытия все желающие смогли в тестовом режиме пройти нормативы комплекса ГТО.

Напомним, что в декабре 2019 года открыто уже пять площадок ГТО в рамках национального проекта "Спорт – норма жизни".

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# воркаут , ГТО , ЦСП72

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