Две площадки ГТО открылись в Тюмени

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Сразу две площадки ГТО открылись в Тюмени на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Прибой" и СОК "Здоровье" в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщает ЦСП72.

Площадки включают в себя зону воркаута, силовые тренажеры и оборудование для выполнения нормативов ГТО и предназначены для занятий физической культурой и спортом для всех категорий населения.

Почетным гостем открытия стала посол ГТО Тюменской области Наталья Проскурякова, которая официально открыла спортивные площадки и вручила юной команде волейболистов квалификационные книжки 1 юношеского разряда.

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

После открытия все желающие смогли в тестовом режиме пройти нормативы комплекса ГТО.

Напомним, что в декабре 2019 года открыто уже пять площадок ГТО в рамках национального проекта "Спорт – норма жизни".