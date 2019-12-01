Село Суерка - победитель конкурса благоустройства территорий
| Фото: uporovo.admtyumen.ru
Суерское сельское поселение стало победителем конкурса по благоустройству территорий Упоровского района в 2019 году, сообщает администрация муниципального образования.
На втором месте - Емуртлинское поселение, третье место у Скородумского поселения.
Цель конкурса - улучшение санитарного состояния и благоустройства поселений, а также развитие инициативы органов самоуправления и жителей в решении вопросов местного значения.
Результаты конкурса подводятся конкурсной комиссией и включаются в показатели эффективности деятельности сельских поселений района.