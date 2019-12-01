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Село Суерка - победитель конкурса благоустройства территорий

Общество, 12:57 28 декабря 2019

uporovo.admtyumen.ru | Фото: uporovo.admtyumen.ru

Суерское сельское поселение стало победителем конкурса по благоустройству территорий Упоровского района в 2019 году, сообщает администрация муниципального образования.

На втором месте - Емуртлинское поселение, третье место у Скородумского поселения.

Цель конкурса - улучшение санитарного состояния и благоустройства поселений, а также развитие инициативы органов самоуправления и жителей в решении вопросов местного значения.

Результаты конкурса подводятся конкурсной комиссией и включаются в показатели эффективности деятельности сельских поселений района.

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# Упоровский район

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