Почти четыреста малышей родились в Тюменской области благодаря ЭКО в 2019 году

| Фото: Елена Наконечная | Фото: Елена Наконечная

396 малышей родились с помощью репродуктивных технологий в Тюменской области в 2019 году, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Программа, помогающая супружеским парам родить долгожданного малыша при помощи вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), действует в области на протяжении десяти лет.

С 2015 года эта процедура включена в перечень медицинских услуг, которые финансируются по полису ОМС по всей стране. В Тюменской области впервые на проблему репродуктивного здоровья мужчин и женщин обратили внимание еще в 2006 году. Тогда очередь на лечение составляла 20 тыс. пар.

Сейчас задачи по развитию репродуктивных технологий включены в Национальный проект "Демография", поэтому увеличивается количество случаев ЭКО. И если в 2006 году участниками программы по бесплатному ЭКО стали 300 семей, то в 2017 проведено 800 процедур ЭКО по полису ОМС.

А в 2019 году полностью выполнен годовой план в рамках нацпроекта – проведено 1 тыс. 530 случаев ЭКО.

Как подчеркнула директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова, в последние годы увеличивается количество бесплодных пар, в 62 % случаев причина - мужской фактор. Таким парам призваны помочь современные медицинские технологии.