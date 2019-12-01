Тюменские команды вошли в число абсолютных чемпионов "Кванториады 2019"

| Фото: дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: дворец творчества и спорта "Пионер"

Две тюменские команды отличились на международном конкурсе детских инженерных команд "Кванториада - 2019", сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Тюменская команда Sinteza Miraklo 2.1 и сборная Ninsar, представляющая Тюменскую область и Санкт-Петербург вошли в число семи абсолютных победителей и были награждены 1 млн рублей.

Международный конкурс детских инженерных команд "Кванториада" проходил в Москве с 18 по 20 декабря. В нем участвовали 425 школьников со всей России, а также из Испании, Румынии, Эстонии, Армении и Казахстана. Команды соревновались в 10 номинациях: "Гибкая электроника", "Инструменты редактирования генов", "Оптимальный захват", "Психоэмоциональный тренажер", "Бесшовный навигатор", "Умная энергетика", "Трансформируемый модуль космической станции", "Аэротакси", "Канатная дорога", Low Cost High Tech.

В финале конкурсантам предстояло из заранее подготовленного проекта без помощи наставников разработать свои устройства. Sinteza Miraklo 2.1 стала лучшей в треке "Инструменты редактирования генов", а Ninsar - в треке "Бесшовный навигатор".

Тюменский детский технопарк "Кванториум" представляли на "Кванториаде - 2019" трое наставников: Анастасия Козлова, Александр Логинов и Булат Айметдинов. Они приняли участие в тренинге "Эмоциональный интеллект для повышения личной эффективности". Тюменцы познакомились с научной концепцией и инструментами развития эмоционального интеллекта. Также наставники узнали, как создать условия для понимания его значимости в разных сферах жизни и для отработки новых техник и приемов, а также как мотивировать себя и обучающихся на развитие эмоционального интеллекта.