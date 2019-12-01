Глава Тюмени назвал основные события 2019 года

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Окончание строительства кольцевой дороги, празднование 75-летия Тюменской области - одни из главных событий 2019 года по мнению главы Тюмени Руслана Кухарука, сообщает администрация города.

"Жители и гости областного центра получили полноценную, завершенную автомобильную дорогу вокруг города, что дало новый толчок развитию Тюмени. Результаты опроса, который прошел в социальных сетях, подтвердили, что жители считают это событие важным для себя", - сказал он.

Многим тюменцам 2019 год запомнился мероприятиями в честь 75-летия образования Тюменской области.

"В его подготовке принимало участие огромное количество организаций и предприятий. Это не только концерты и площадки, это большой процесс: мы встречали гостей и рассказывали о развитии региона и его столицы", – отметил Кухарук.

2019 год стал годом реализации нескольких проектов комплексного благоустройства города с привлечением горожан.

"Мы усилили контакт с жителями и стали применять различные формы вовлечения их в процессы обсуждения благоустройства общественных пространств. Один из таких примеров – Тюмень выиграла в конкурсе заявок Агентства стратегических инициатив "Сто городских лидеров". Была сформирована совместная заявка от органов власти, бизнеса, общественности, результатом чего стал представленный проект – событийный парк "Алебашево", в концепцию которого включены пожелания общественников и обычных жителей Тюмени", - говорит глава города.

В уходящем году в Тюмени велась активная работа по строительству новых дорог. Работы выполнены на 80 км – это ремонт, реконструкция старых объектов, прокладка ливневой канализации, установка системы освещения. Все это реализуется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Национальные проекты расширили возможности Тюмени по развитию территории. Ярким примером тому является жилой район "Ямальский-2", где появился новый детский сад, дорожная инфраструктура, проведено благоустройство территории сквера, строится поликлиника. Все это создает жителями района комфортные условия, а участие граждан и заинтересованных организаций города во всех этапах проведения благоустройства гарантирует полноту и достоверность полученной информации, обеспечивает прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления", – рассказал Руслан Кухарук.