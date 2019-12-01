Восьмиметровая горка открылась в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восьмиметровую горку для тюбингов открыли в комплексе зимних развлечений "Звездный полюс" рядом с ТРЦ "Сити Молл" 28 декабря.

В первый день горки можно было посетить бесплатно. Этой возможностью воспользовались и жители Мыса, и тюменцы, ищущие интересный отдых для себя и своих близких.

Лера Загайнова исследовала все горки, и больше всего ей понравилась самая высокая. Скорость на тюбинге развивается прекрасно, полет нормальный - это видно по счастливому лицу ребенка. Юная жительница Мыса пришла на горки вместе с папой.

"Перепробовала все горки - клево! Большая - круче всех!" - заключила девочка.

В этот же день состоялось официальное открытие катка "Звездный полюс" - одного из самых больших в Тюмени. По такому случаю организаторы пустили фейерверки.

"Здорово, что сделали такой каток, здесь веселая музыка, красивый фейерверк. Мы решили себе и детям устроить выходные на катке и не пожалели, что приехали сюда", - поделилась впечатлениями тюменка Елена Тихомирова.

Семья Тихомировых впервые побывала в "Звездном полюсе", тогда как зимний комплекс уже стал центром городского притяжения. Об этом говорят цифры: в прошлом году "Звездный полюс" посетили более 20 тысяч человек.

"В этом году только на техническом открытии у нас было полторы тысячи. Неделю состоялось техническое открытие катка. 28 декабря открылся весь зимний комплекс: ледовый лабиринт, каток и горки. Мы соорудили иглу, в нем можно пофотографироваться и согреться. Скоро поставим чум. Мы стараемся проводить большой поток мероприятий, чтобы удивлять наших посетителей", - рассказал управляющий комплекса зимних развлечений "Звездный полюс" Олег Балашов.

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Ирина Ромашкина