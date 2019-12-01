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Тюменские врачи призывают не злоупотреблять алкоголем в новогодние праздники

Общество, 14:24 31 декабря 2019

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Употребление спиртного в большом количестве отрицательно скажется на здоровье человека, напоминают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В Тюмени, по словам наркологов, с отравлениями алкоголем в больницу, как правило, поступают пациенты, страдающие хроническим алкоголизмом, после длительных запоев. Это контингент на 90% не работающий, представители асоциального слоя населения.

Пациенты молодого возраста поступают крайне редко, в основном, после алкогольной интоксикации, пишет " АиФ - Западная Сибирь".

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