Первый этап реконструкции поликлиники в Голышманово завершат в 2025 году
Общество, 17:17 12 мая 2024
| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области
Капитальный ремонт идет в поликлинике Областной больницы № 11 в п. Голышманово. Он включает проведение работ на первом этаже, монтаж фасада и замену кровли, ремонт инфекционного отделения.
В обновленных помещениях появится современное оборудование. Первый этап реконструкции поликлиники намерены закончить в 2025 году, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. Текущий ремонт не сказывается на работе специалистов — врачи на время переехали в другие помещения.
Разрабатывается документация для выполнения ремонтных работ в стационаре больницы.