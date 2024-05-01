Первый этап реконструкции поликлиники в Голышманово завершат в 2025 году

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Капитальный ремонт идет в поликлинике Областной больницы № 11 в п. Голышманово. Он включает проведение работ на первом этаже, монтаж фасада и замену кровли, ремонт инфекционного отделения.

В обновленных помещениях появится современное оборудование. Первый этап реконструкции поликлиники намерены закончить в 2025 году, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. Текущий ремонт не сказывается на работе специалистов — врачи на время переехали в другие помещения.

Разрабатывается документация для выполнения ремонтных работ в стационаре больницы.