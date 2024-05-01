Молодых управленцев из Тюменской области ждут на всероссийском форуме в Южно-Сахалинске

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Всероссийский молодежный форум "ОстроVа" состоится в Южно-Сахалинске с 5 по 11 августа. В нем примут участие более 500 лидеров, управленцев и аналитиков, пишет Мегатюмень.

Тюменцы смогут попасть в кадровый резерв ведущих предприятий страны, выиграть грант до 1 млн рублей на реализацию идеи и увидеть достопримечательности региона.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 31 мая.