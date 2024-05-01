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В создании мозаики для храма Покрова Пресвятой Богородицы в Тюмени поучаствуют волонтеры

Общество, 16:32 12 мая 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Стены и своды храма в честь иконы Покрова Пресвятой Богородицы на ул. Гастелло в Тюмени украсят почти 38 тонн мозаики. Принять участие в работах может каждый, пишет Вслух.ру.

По благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия при храме в честь иконы Покрова Пресвятой Богородицы стартовали курсы мозаики. В общей сложности планируют обучить 100 человек. Мастер-класс ведет Джамиля Шахбанова, мозаичист из Дагестана.

Лики святых выложат из мозаики московские художники, а фоны и одежды доверят тюменцам. Первые работы из мозаики на центральном фасаде стартуют через месяц.

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