В создании мозаики для храма Покрова Пресвятой Богородицы в Тюмени поучаствуют волонтеры

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Стены и своды храма в честь иконы Покрова Пресвятой Богородицы на ул. Гастелло в Тюмени украсят почти 38 тонн мозаики. Принять участие в работах может каждый, пишет Вслух.ру.

По благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия при храме в честь иконы Покрова Пресвятой Богородицы стартовали курсы мозаики. В общей сложности планируют обучить 100 человек. Мастер-класс ведет Джамиля Шахбанова, мозаичист из Дагестана.

Лики святых выложат из мозаики московские художники, а фоны и одежды доверят тюменцам. Первые работы из мозаики на центральном фасаде стартуют через месяц.