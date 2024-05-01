В создании мозаики для храма Покрова Пресвятой Богородицы в Тюмени поучаствуют волонтеры
Общество, 16:32 12 мая 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
Стены и своды храма в честь иконы Покрова Пресвятой Богородицы на ул. Гастелло в Тюмени украсят почти 38 тонн мозаики. Принять участие в работах может каждый, пишет Вслух.ру.
По благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия при храме в честь иконы Покрова Пресвятой Богородицы стартовали курсы мозаики. В общей сложности планируют обучить 100 человек. Мастер-класс ведет Джамиля Шахбанова, мозаичист из Дагестана.
Лики святых выложат из мозаики московские художники, а фоны и одежды доверят тюменцам. Первые работы из мозаики на центральном фасаде стартуют через месяц.