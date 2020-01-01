Предприниматели оценили итоги конкурса "Тюменская марка"

| Фото: Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области | Фото: Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Тюменские предприниматели довольны результатами конкурса "Тюменская марка". Об этом они рассказали на одной из встреч, которая прошла с главой города Русланом Кухаруком.

В качестве примера руководитель одной из кампаний, оказывающей консультативные и юридические услуги, рассказала, что после выставки к ним на семинары пришло в три раза больше людей. При этом десятки человек задумались о том, чтобы стать индивидуальными предпринимателями.

Об эффективной поддержке говорят и цифры отчетов, которые подготовил департамент экономики городской администрации. В 2018 – 2019 годах субсидии предоставлены 29 предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах промышленного производства, полиграфии, архитектуры и инженерных изысканий, производства пищевых продуктов и здравоохранения на общую сумму 5 млн 500 тыс. рублей. В 2018 году прирост по уплате налогов получателями финансовой поддержки составил 27 млн 753 тыс. рублей, что в пять раз превышает затраты бюджета города Тюмени на мероприятие по предоставлению субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, у получателей субсидии в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились: доход; средняя заработная плата в расчете на одного работника субъекта малого/среднего предпринимательства на 11,9%; численность работников

Выросло и количество предпринимателей, подающих заявки на конкурс. В 2019 году участие в "Тюменской марке" приняли 80 предпринимателей в семи номинациях. Победители 2019 года также получили право использовать логотип победителя конкурса и возможность получить субсидию в 2020 году, сообщает пресс-служба городской администрации.