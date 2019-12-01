Шестьсот ямальских семей переехали в Тюмень по программе "Сотрудничество"

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600 ямальских семей переехали в Тюмень по программе "Сотрудничество" в 2019 году, сообщает правительства ЯНАО.

На реализацию программы было выделено 1,5 млрд рублей, в том числе 500 млн рублей было направлено на социальные выплаты гражданам, проживающим в жилье, признанном аварийным и подлежащим сносу.

Для сравнения, в 2018 году финансирование программы "Сотрудничество" составило 1 млрд рублей, в 2017 году – 200 миллионов. Средний размер выплаты на семью из двух человек составляет около 3 млн рублей, сумма выплаты зависит от стажа работы в округе.

"В 2019 году за счет серьезного финансирования этой программы переехать на юг Тюменской области, преимущественно в город Тюмень, смогли 600 ямальских семей: 462 семьи получили выплаты по основной программе и еще 138 семей улучшили жилищные условия, переехав из аварийного и подлежащего сносу жилья", – отметил первый заместитель руководителя департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных.

Кстати, ямальцы могут брать не только новые построенные квартиры, но и покупать на стадии строительства по договору долевого участия, при условии, что застройщик перешел на проектное финансирование и работает со счетами-эскроу.