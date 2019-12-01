Аварийные бригады тюменского водоканала усилили на новогодние праздники

| Фото: "Тюмень Водоканал" | Фото: "Тюмень Водоканал"

Об усилении аварийных бригад на случай нештатных ситуаций с 31 декабря по 8 января сообщает "Росводоканал Тюмень".

"С 31 декабря по 8 января на предприятии утвержден график круглосуточных дежурств руководящего состава и ремонтных бригад. Для производства аварийно-восстановительных работ подготовлены 60 единиц спецтехники и автотранспорта. Сформирован необходимый аварийный запас материалов. В круглосуточном режиме будет работать центральная диспетчерская служба предприятия, где в реальном времени отражается вся информация о состоянии систем водоснабжения и водоотведения в городе Тюмени. В обычном режиме будет работать информационный центр предприятия, известный всем телефон - 540-940", - отметил главный инженер ООО "Тюмень Водоканал" Андрей Максимов.

По статистике тюменского водоканала, 31 декабря жители областного центра потребляют наибольший объем воды в году. Если в обычный день Велижанская и Метелевская водоочистные станции подают в город около 170 тыс. кубометров воды, то в последний день декабря этот показатель увеличивается до 206 тыс.

Такой объем не предел для тюменского водоканала. Водоочистные сооружения суммарно способны подавать 296 тыс. кубометров воды в сутки. Перед праздниками специалисты предприятия провели плановый технический осмотр насосных групп, фильтров и вспомогательного оборудования. Заготовлен запас реагентов, задействованных в процессе очистки. Контроль качества воды в круглосуточном режиме обеспечивают технологи водоканала независимо от праздников и выходных. С увеличением водопотребления увеличится нагрузка и на цех очистки сточных вод. К изменению режима работы оборудования здесь тоже готовы.

Общий и непрерывный контроль работы системы водоснабжения, работы насосных станций водоотведения и других процессов работы предприятия ведут специалисты Центральной диспетчерской службы.

"Подача воды с водоочистных сооружений в город осуществляется в автоматическом режиме по диктующим точкам с помощью частотных преобразователей. С увеличением потребления растет подача насосов, когда разбор воды уменьшается, то и насосы качают меньше. Сигнал от центрального пульта управления до Метелево и Велижан поступает в режиме онлайн", - пояснил руководитель центральной диспетчерской службы ООО "Тюмень Водоканал" Дмитрий Бычков.

Работ по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения с 31 декабря по 8 января не планируется.